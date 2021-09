Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna, ha parlato al termine del match vinto contro il Verona: le sue dichiarazioni

Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna, ha parlato al termine del match vinto contro il Verona. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

VITTORIA – «Facile dire che vogliamo avere personalità, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo. Oggi non abbiamo giocato bene nel primo tempo, ma nella ripresa abbiamo vinto meritatamente la partita».

PARAGONE CON ZIELINSKI – «Mi piace tanto come gioca, penso che siamo simili come caratteristiche. Mi sento pronto per diventare un grande giocatore».

ESTATE COMPLICATA – «È stata un’estate strane. Ero pronto per l’Europeo ma ho preso il Covid. È stata dura mentalmente. Non è andata come volevo».