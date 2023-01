Bologna, Thiago Motta: «La preparazione è andata bene, siamo pronti a ripartire»

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in vista della prossima sfida di Serie A contro la Roma. Le dichiarazioni

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

ROMA – «Stiamo bene, la preparazione è andata bene, siamo pronti a ripartire contro una buona squadra e con una bella partita. Abbiamo entusiasmo, voglia di risentire la competizione, la partita vera. Dovremo essere migliori di quanto eravamo ieri sì, portandoci dietro lo spirito delle ultime partite perché una squadra diventa più forte quando tutti pensano anche agli altri».

MERCATO – «Se io sono uno di quegli allenatori che allenano quello che gli viene dato? No: qui siamo ambiziosi e abbiamo le idee chiare, sappiamo dove vogliamo migliorarci e in che modo possiamo farlo. Inoltre vogliamo dare la possibilità ad ogni giocatore di esprimersi al massimo e migliorarsi per diventare più forte, che sia nel Bologna o meno».