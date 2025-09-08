Bologna, c’è attesa per il ritorno del vero Ferguson: il leader dei rossoblù pronto a rilanciarsi

Bologna, c’è attesa per il ritorno del vero Ferguson: il leader dei rossoblù dopo l’infortunio è pronto a rilanciarsi

Il Bologna FC 1909 attende con impazienza di rivedere in campo il miglior Lewis Ferguson, centrocampista scozzese classe 1999, considerato uno dei leader tecnici ed emotivi della squadra rossoblù. Arrivato in Emilia nell’estate 2022 dall’Aberdeen, Ferguson si è subito imposto per personalità, visione di gioco e capacità di inserimento, diventando un punto di riferimento per compagni e tifosi.

Negli ultimi diciotto mesi, però, il suo percorso è stato frenato da una serie di infortuni che ne hanno rallentato la crescita. Dopo l’operazione al legamento crociato, il mediano – noto per la sua resistenza fisica e continuità di rendimento – ha dovuto fare i conti con tre stop muscolari tra coscia e polpaccio. Un’anomalia per un giocatore che, fino a quel momento, non aveva mai conosciuto problemi fisici rilevanti.

Dalla stagione da protagonista al calo forzato

Nella stagione 2022/23, Ferguson aveva collezionato 31 presenze da titolare in Serie A e realizzato 6 gol, contribuendo in maniera decisiva alla storica qualificazione del Bologna alla Champions League. Numeri che lo avevano consacrato come perno del centrocampo e simbolo della rinascita rossoblù sotto la guida di Italiano, allenatore apprezzato per il suo calcio propositivo e organizzato.

L’ultima annata, invece, è stata ben diversa: appena 16 presenze in campionato, lontano dai ritmi e dall’impatto della stagione precedente. Un calo inevitabile, dettato dalla necessità di recuperare condizione e fiducia dopo i problemi fisici.

Minuti preziosi con la Scozia in vista del Milan

In questa nuova stagione di Serie A, Ferguson non ha ancora esordito con il Bologna. Tuttavia, il centrocampista sta ritrovando ritmo e minuti con la Nazionale scozzese guidata da Steve Clarke, ex difensore e tecnico esperto. Dopo essere sceso in campo da titolare contro la Danimarca, oggi sarà impegnato nella sfida contro la Bielorussia, valida per le qualificazioni internazionali.

Il rientro a Casteldebole è previsto per mercoledì, quando inizierà la preparazione alla delicata sfida contro il Milan di Allegri, match che potrebbe segnare il suo ritorno ufficiale in Serie A.

Il Bologna e i suoi tifosi sperano che Ferguson possa presto tornare a essere quel giocatore d’acciaio capace di unire qualità, quantità e leadership, elementi fondamentali per alimentare le ambizioni europee del club.