Bologna, Vignato: «Questa era la scelta giusta per la mia carriera»

Emanuel Vignato, fantasista del Bologna, ha spiegato il motivo per il quale si è unito al club emiliano

Ai microfoni del Corriere dello Sport, il giovane Emanuel Vignato spiega il perchè della sua scelta di sposare la causa del Bologna:

BOLOGNA – «Quando ti seguono certi club a livello internazionale, normale e giusto che la testa giri un po’ e a livello personale l’orgoglio sia tanto. Ma più giusto ancora scegliere nel modo più funzionale alla propria carriera in quel momento. Bologna era ed è la scelta giusta. Noi siamo fatti così… ».

FRATELLO – «Ho capito la sua scelta e in questo momento per lui contava andare dove sarebbe stato più facile trovarsi uno spazio in cui crescere. Quindi Monza. Ma non è detto che in futuro… Lui lo sa che a me piacerebbe tanto giocare insieme qui. Ma devo aspettare il momento che sarà più congeniale a lui. E vedremo se poi dovesse coincidere con le esigenze del Bologna».