Bolt, ma quale Milan! Il club interessato a lui si trova a Malta

Milan: smentito l’arrivo di Usain Bolt. L’ex recordman dei 100 metri giamaicano, accostato dall’agente per alcune coincidenze, sarebbe oggetto di interesse del Valletta FC

I milanisti possono riporre in un cassetto le speranze di vedere Usain Bolt con la maglia rossonera: non è infatti in Italia che l’uomo più veloce del mondo è destinato a giocare. Almeno non nel prossimo futuro. L’ex recordman sui 100 metri giamaicano, che ha da poco intrapreso la carriera di calciatore con il club australiano dei Central Cost Mariner, era stato accostato al Milan dalla stampa nelle ultime ore dopo le dichiarazioni del suo agente, che aveva parlato del forte interessamento nei confronti di Bolt di un club del sud dell’Europa, che aveva da poco cambiato proprietà, che puntava alla qualificazione in Champions League e che avrebbe di nei prossimi mesi disputato una finale di coppa nazionale (il Milan giocherà la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus a gennaio). Indizi piuttosto eloquenti che effettivamente portavano in direzione rossonera.

E invece no. Il club interessato a Bolt sarebbe in realtà un altro: il Valletta FC, squadra con sede a Malta da poco acquisito da Sanban Group, una holding di Abu Dhabi. Ad uscire allo scoperto proprio il CEO della società che ha da poco rilevato la società maltese, Ghasston Slimen, nel corso di una intervista: «Un campione da noi qui è sempre il benvenuto, nulla è impossibile». Fermate quasi sul nascere dunque tutte le voci che vedevano il giamaicano già con la maglia rossonera: una abile mossa di marketing, secondo le indiscrezioni, supportata dallo sponsor di Bolt, l’azienda tedesca Puma, che è anche sponsor tecnico del Milan. Certo, probabilmente considerate le qualità tecniche di Bolt (quelle atletiche sono fuori discussione), il modesto campionato maltese potrebbe di certo essere più alla sua portata rispetto a quello italiano.