Infortunio Jovic, NOVITA’ in vista di Milan Genoa. Le CONDIZIONI del centravanti rossonero

Infortunio Jovic, ecco le CONDIZIONI del centravanti rossonero in vista della sfida tra il suo Milan e il Genoa

Questa mattina il Milan si è ritrovato a Milanello per riprendere la preparazione in vista della sfida di domenica contro il Genoa, gara il cui fischio d’inizio è in programma per le 18.

Come appreso da Milannews24, Luka Jovic ha lavorato parzialmente in gruppo per riuscire ad essere presente in vista della sfida contro i rossoblu. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.