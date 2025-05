Bolzoni su PSG Inter: «I francesi rispetto al Barcellona sono diversi in quella cosa. I nerazzurri possono giocarsela se...» - Calcio News 24

L’ex nerazzurro Bolzoni ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della finale di Champions League PSG Inter

A InterNews24, l’ex nerazzurro Bolzoni ha voluto parlare di PSG Inter. Ecco le dichiarazioni.

In finale a Monaco di Baviera ci sarà il PSG di Luis Enrique. Che tipo di partita ci si può aspettare, considerando alcune caratteristiche comuni tra il PSG e il Barcellona? L’Inter parte da favorita per il percorso fatto, dopo aver eliminato Bayern e Barcellona?

«Sicuramente il PSG è più simile al Barcellona che all’Inter anche se, secondo me, sono un po’ più accorti sulla fase difensiva. Luis Enrique, essendo stato in Italia, la preparerà meglio la partita. Inter favorita? Sicuramente non dovrà affrontare la finale come due anni fa contro il City, dove per tutti partiva già sconfitta. Poi probabilmente il PSG avendo speso in questi anni il triplo di quello che ha speso l’Inter per vincere questa Champions, i giocatori hanno una pressione societaria diversa, più grossa di quella che hanno i giocatori dell’Inter. Quindi parte come favorita, non forse come giocatori singoli, ma sì come squadra, perché secondo me l’Inter è più squadra. È favorita perché secondo me ha meno pressioni».