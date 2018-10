Bonaventura-Milan, aria di rinnovo: Leonardo va da Raiola

Giacomo Jack Bonaventura è pronto a rinnovare l’accordo con il Milan. Novità attese entro fine mese

Il Milan pensa ai rinnovi. Dopo il colpo Paquetà, i rossoneri sono pronti a regalare novità importanti in chiave mercato. Giacomo Bonaventura è uno dei pilastri del Milan da qualche anno a questa parte e presto scatterà l’atteso rinnovo del contratto. Il Milan ha da poco ufficializzato il prolungamento del contratto per Patrick Cutrone, sempre più inserito nella rosa rossonera e presto potrebbero esserci novità importanti anche per il rinnovi di Jack, in attesa di un contatto importante con la società.

Bonaventura potrebbe presto prolungare il suo contratto con il Milan fino al 2022. Secondo Il Corriere dello Sport, Leonardo ha già avviato i contatti con Mino Raiola, suo agente. I rapporti tra i due sono ottimi e Raiola, dopo il cambio di proprietà e dopo l’addio di Massimiliano Mirabelli, sembra aver sotterrato l’ascia di guerra. Leonardo sta cominciando a muoversi con l’agente del calciatore e presto inizieranno le contrattazioni ufficiali. In casa rossonera vorrebbero iniziare a parlarne in modo concreto a fine mese. Jack dunque si appresta a rinnovare il contratto con il Milan. Presto contatti concreti tra Leonardo e Raiola per il prolungamento di Bonaventura fino al 2022.