Bonny Inter, che inizio! L’attaccante ex Parma mantiene alto il livello anche senza Thuram: gol, assist e personalità. Adesso manca solo un traguardo per l’attaccante nerazzurro

Bonny Inter, che inizio! L’attaccante francese conquista tutti con gol, assist e personalità: la Gazzetta dello Sport ne celebra l’impatto e guarda al futuro

Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, l’Inter si gode la sua “bella gioventù”. L’assenza di Marcus Thuram, fermo dallo scorso 30 settembre, non ha scosso i nerazzurri grazie all’impatto devastante dei due giovani attaccanti, Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny. Il francese, soprannominato “Angelo” ad Appiano Gentile, si è rivelato il più incisivo: con il tap-in realizzato contro la Lazio, che ha fissato il risultato sul 2-0, ha raggiunto quota 4 gol e 4 assist in stagione. È il miglior assist-man della squadra insieme a Bastoni e il secondo miglior marcatore dietro ad Hakan Calhanoglu. Numeri da giocatore maturo, nonostante la giovanissima età e la prima esperienza in un top club.

Bonny, carattere e maturità da veterano

Ciò che colpisce di Bonny è la doppia personalità. Riservato e rispettoso nella quotidianità della Pinetina, ma sicuro e determinato in campo, dove si muove con la disinvoltura di chi sembra nato per palcoscenici importanti. L’attaccante si è fatto apprezzare dai compagni per disponibilità e spirito di gruppo, esaltando il lavoro collettivo e i meriti degli altri, come nell’azione del gol con la Lazio culminata con l’assist di Federico Dimarco.

Ora lo sguardo è rivolto al 23 novembre, quando l’Inter affronterà il Milan in un derby che “Angelo” vivrà per la prima volta. L’attaccante si prepara a un match che può segnare un passaggio importante nella sua crescita, consapevole della concorrenza ma deciso a farsi trovare pronto in ogni occasione.

Verso il derby e oltre: il sogno chiamato Francia

Per la sfida con i rossoneri, Bonny potrebbe tornare in panchina: Thuram avrà completato il recupero e Cristian Chivu valuterà se reinserirlo dal primo minuto. Intanto, l’ex Parma sfrutterà la sosta per allenarsi con il connazionale e consolidare la propria posizione nelle rotazioni offensive. Il suo obiettivo resta quello di continuare a crescere e incidere anche in Champions League, dove cerca ancora il primo gol europeo.

La Gazzetta sottolinea come, mantenendo questo rendimento, Bonny stia attirando le attenzioni anche della Nazionale francese. Un traguardo ambizioso, ma sempre più alla portata di un talento che ha già dimostrato di avere fame, disciplina e futuro da protagonista.