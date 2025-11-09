Pagelle Inter Lazio, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A

Pagelle Inter Lazio, ecco i TOP e FLOP delle due squadre al termine del match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2025/2026

Ecco le nostre pagelle di Inter Lazio, match delle 20.45 e valido per l’undicesima giornata di Serie A.

Partita che ha visto i nerazzurri di Chivu superare 2-0 la Lazio rispondendo al successo del tardo pomeriggio della Roma sull’Udinese, con cui condividerà la prima posizione, e scavalcando Milan e Napoli fermate da Parma e Bologna in questo turno.

Per la Lazio la sconfitta costa un mancato aggancio alla zona europea con la squadra di Sarri che resta a metà classifica con 15 punti.

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Sommer 7; Akanji 6.5, Acerbi 6, Bastoni 6.5; 56′ Dumfries 5.5, Barella 6.5, 81′ Calhanoglu 6, 56′ Sucic 5.5, Dimarco 7; 71′ Lautaro 7, 81′ Bonny 7. Subentrati: 56′ Augusto 6, 56′ Zielinski 6.5, 71′ Thuram 6.5, 81′ Esposito sv, 81′ Frattesi sv.

LAZIO (4-3-3): Provedel 5.5; 68′ Lazzari 5, Gila 6, 75′ Romagnoli 5, Marusic 5; Guendouzi 6, 65′ Cataldi 5, Basic 5; 65′ Isaksen 5, 65′ Dia 5, Zaccagni 6. Subentrati: 65′ Pedro 5.5, 65′ Vecino 5, 65′ Noslin 5.5, 68′ Pellegrini 5.5, 75′ Provstgaard 5.5