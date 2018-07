Bonucci sibillino sul futuro: «Restare? So cosa devo fare»

Gattuso non si sbilancia sul futuro di Bonucci: «Bisogna anche ascoltare quello che dicono i giocatori»

Le tante voci che si stanno rincorrendo in queste ore, vedono Leonardo Bonucci sempre un po’ più lontano dal Milan. Il Psg offre tanto sia al giocatore che alla società, che starebbe pensando di cedere il suo capitano. Ma Bonucci va o resta? Un quesito sul quale Rino Gattuso sembra aver dato qualche indicazione, con parole post amichevole contro il Novara che sembrano aprire ad un addio al capitano rossonero: «Ho parlato con Leo, ho parlato con tutti i giocatori, però mi ripeto: Leo è un grande professionista e un grande giocatore, un giocatore incredibile. In questo momento bisogna anche ascoltare quello che dicono i giocatori e vedremo, ma ad oggi posso soltanto parlare bene di Leo, per quello che sta dando e per quello che ha dato, e spero che lo dia. Però dopo ci sono anche dei momenti in cui bisogna rispettare le scelte dei giocatori: penso che quando un giocatore si comporta da grande professionista, da parte mia non ci sia alcun rancore».

Il tecnico del Milan ha poi aggiunto: «Vedremo, sicuramente lui vuole vincere, ma anche noi vogliamo vincere, non ci piace stare qui a perdere. Dipende anche dalla decisione del giocatore, bisogna anche rispettare ciò che dice il giocatore. Un addio? Io so ciò che ci siamo detti, la società lo sa, aspettiamo, perché è un giocatore importante e un giocatore che noi vogliamo tenere a tutti i costi. Solo buone parole nei suoi confronti, ad oggi sta dando tanto e c’è grande professionalità». Questione sulla quale anche un tifoso, a bordocampo e nell’intervallo dell’amichevole odierna, ha provato a incalzare direttamente il difensore: alla richiesta formulata (“Resta con noi, Capitano”), Bonucci ha risposto in maniera piuttosto fredda e secca con un «Lo so cosa devo fare, non me lo devi dire tu».