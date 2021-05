Juventus, Bonucci: «Complimenti all’Inter ma noi ci rialziamo sempre»

Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sull’Udinese: le dichiarazioni del difensore della Juventus

Ai microfoni di Sky Sport, Leonardo Bonucci ha parlato dopo Udinese Juve.

LA GARA – «Abbiamo portato a casa solo 3 punti, la stagione è ancora lunga. Se ci accontentiamo di questi minuti, non abbiamo capito niente».

REAZIONE RONALDO – «Non riusciamo a cambiare marcia e tenerla per tutta la partita e questa è la cosa più difficile ma dalla quale dobbiamo trovare le forze per arrivare in Champions e portare a casa la Coppa Italia».

SCUDETTO – «Si chiude un ciclo. Noi abbiamo messo del nostro, abbiamo perso punti per dettagli ma l’Inter è stata la più costante e ha dimostrato di essere la più forte. Da oggi inizia un altro ciclo, un altro capitolo. Dobbiamo avere la fame di riprenderci quello che abbiamo lasciato. Abbiamo fatto qualcosa difficile da emulare, abbiamo fatto qualcosa di epico. Complimenti all’Inter ma la Juve si rialza sempre, lo abbiamo fatto e continueremo a farlo».

