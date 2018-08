Il club girondino sta facendo di tutto per convincere Henry, ma qualora la trattativa saltasse, la seconda scelta sarebbe Ranieri

Dopo l’addio turbolento di Gus Poyet, il Bordeaux ha ancora un posto vacante in panchina. L’ex allenatore, tra le altre, del Sunderland, è stato licenziato in tronco dai vertici del club parigino, dopo aver pubblicamente criticato la scelta del suo club di vendere Laborde al Montpellier contro il suo consenso. Per sostituire l’uruguagio, la squadra girondina vorrebbe convincere Thierry Henry, attuale preparatore degli attaccanti della nazionale belga. Tuttavia, la leggenda dell’Arsenal, non sembra intenzionato a sposare la causa francese, nonostante i disperati e numerosi tentativi dall’altro fronte.

Tuttavia, le Girondins de Bordeaux presto cambiare obiettivo, virando su Claudio Ranieri, tecnico che conosce bene la Ligue 1 considerate le al Monaco e al Nantes. Insomma, da un debuttando ad un veterano. Vedremo se Ranieri riuscirà a tornare in pista, alla ricerca di un altro miracolo stile Leicester.