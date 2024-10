Bosnia-Germania: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadion Hase andrà in scena la sfida tra Bosnia-Germania: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadion Hase di Sarajevo si giocherà la sfida di Nations League tra Bosnia-Germania. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

BOSNIA (4-4-2): Vasij; Bicakcic, Saric, Katic, Barisic; Dedic, Burnic, Basic, Gazibegovic; Demitrovic, Dzeko. All. Barbarez.

GERMANIA (4-2-3-1): Nübel; Raum, Schlotterbeck, Tah, Kimmich; Gross, Andrich; Musiala, Havertz, Wirtz; Undav. All. Nagelsmann.

Orario e dove vederla in tv

Bosnia-Germania si gioca alle ore 20:45 di venerdì 11 ottobre per il girone di Nations League. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma UEFA Tv. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.