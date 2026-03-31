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Italia

Bosnia Italia LIVE: cronaca, sintesi e risultato della finale dei playoff Mondiali

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

14 minuti ago

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By

Kean Pio Esposito

Bosnia Italia LIVE: cronaca, sintesi e risultato della finale dei playoff Mondiali che si giocheranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico

L’Italia affronta la Bosnia nella finale dei playoff per accedere ai Mondiali estivi in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. In palio c’è la più dolce delle ricompense: tornare a giocare una Coppa del Mondo a dodici anni dall’ultima partecipazione.Calcionews24 seguirà LIVE la sfida degli azzurri:

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