Bourabia: «Sassuolo una macchina infernale. De Zerbi mi ha migliorato»

Bourabia, centrocampista del Sassuolo, parla del grande lavoro della squadra neroverde e di De Zerbi. Le sue parole

Grande stagione per il Sassuolo e per Bourabia. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista neroverde si è raccontato.

SASSUOLO – «Una macchina infernale: l’anno scorso eravamo… sui concetti di De Zerbi, oggi ci siamo proprio dentro. Siamo più sicuri di noi, consapevoli, anche più forti».

DE ZERBI – «Moltissimo. Inizialmente non è stato facile, però le dico: quel che insegna si materializza sul campo. Sempre. De Zerbi mi ha migliorato nei concetti di calcio ma anche in quattro aspetti: pazienza, concentrazione, cattiveria, personalità. Lui in campo, e il mio manager Edoardo Crnjar fuori, sono stati fondamentali».