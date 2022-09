Brachino: «Kvaratskhelia è un campione, mentre De Ketelaere...»

Le parole del giornalista Claudio Brachino: «Kavara un campione, mentre De Ketelaere tornerà a giocare in Belgio…»

Il giornalista Claudio Brachino ha parlato ai microfoni di Radio CRC. Di seguito le sue parole su Kvaratskhelia e De Ketelaere.

NAPOLI E MILAN – «Il Napoli? Lo conosco un po’ meglio delle altre. Il Milan non avrebbe dovuto perdere, ma il Napoli è fortissimo quest’anno, la ricostruzione della società è stata intelligente. Poi Spalletti si è liberato di alcuni narcisi che non sopportava più. Abbiamo passato un estate a parlare di De Ketelaere come il nuovo Kakà, ma nel frattempo Kvaratskhelia gioca e segna. De Ketelaere a giugno tornerà nel campionato belga che è un altro calcio, mentre Kvaratskhelia è un campione. Il Napoli lo scorso anno ha perso il campionato per mentalità, sta all’allenatore e alla società cercare una linea corta per arrivare a vincere. Si deve giocare sempre allo stesso livello di intensità. È una stagione anomala, si gioca tanto tutti e ci si ferma troppo tutti».

NAZIONALE – «Ho visto il secondo tempo e aveva due facce. Per dieci minuti mi è sembrata una grande Nazionale, mentre per il resto una piccola Nazionale. L’Ungheria sembrava quella degli anni d’oro. Grande risultato e soddisfazione di arrivare alle fasi finali della Nations League, piccola soddisfazione per il Mondiale a cui non ci siamo qualificati».