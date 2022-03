Juventus Women, Braghin: «Lo Stadium ha fatto paura al Lione, sono orgoglioso»

Le parole del dirigente Braghin, Head della Juventus Women, al termine della partita contro il Lione

Braghin, Head della Juventus Women, a JTV ha analizzato il successo delle bianconere sul Lione nei quarti di finali di Women’s Champions League. Ecco le sue parole:

STADIUM – «Questa è la nostra casa, è la casa della Juventus. Chiunque ci giochi, la nostra casa ci dà sempre qualcosa in più. Tutte le squadre che sono venute me l’hanno definito come straordinario. Tutti sentono la pressione che viene anche solo entrando in questo campo. E’ uno stadio pieno di successi e di vittorie. C’è anche tutta la storia di chi ha giocato in questo club. E oggi come oggi avere davanti la storia della Juve nella casa della Juve è molto impressionante per gli avversari e molto stimolante per noi».

COSA RAPPRESENTA PER IL PERCORSO – «Ogni partita ha la sua storia. C’è stata grande sofferenza per un’ora, poi ne siamo usciti bene. Il fatto di giocare alla pari con queste campionesse e soprattutto di uscire alla distanza. In passato le squadre italiane dopo un gol subito nei primi minuti si sarebbero sciolte, invece la resilienza è stata la cosa principale stasera. E poi al momento buono sono state ciniche le ragazze davanti. Nel nostro percorso vuol dire che ci stiamo avvicinando, stiamo giocando partite molto importanti che una volta non eravamo pronti per fare. Lo facciamo con grande umiltà e piedi per terra, la strada è lunga».

