Brasile-Costa Rica ferma sullo 0-0: i social chiedono Douglas Costa – FOTO

Primo tempo di Brasile-Costa Rica, 0-0: i social network chiedono a gran voce l’ingresso del jolly Douglas Costa per sbloccare l’accesso agli ottavi

Il Brasile non riesce a scardinare il muro eretto dal Costa Rica nel primo tempo della seconda gara del girone Mondiale. 0-0 recita il tabellino dopo i primi quarantacinque minuti di gioco, il 4-2-3-1 verde-oro nulla ha potuto in termini di pericolosità contro il 5-4-1 a riccio della nazionale di Oscar Ramirez. Piovono critiche dal Brasile e dal mondo social per il Ct del Brasile, Tite, reo di aver lasciato anche in questo secondo incontro il calciatore Douglas Costa in panchina.

L’ex Bayern è reduce da una grande stagione alla Juventus ma in questo Mondiale non è ancora stato considerato un quid in più per la Seleçao. Al termine del primo tempo, dopo una buona mezz’ora di gioco in cui la difesa del Costa Rica ha sostanzialmente tenuto bene, c’è bisogno di pericolosità e occasioni da gol ed ecco che Tite potrebbe decidere di pescare dalla panchina il jolly. Serve una vittoria, i tre punti diventano fondamentali per l’accesso agli ottavi di finale.

Tutto il mondo chiede Douglas Costa https://t.co/v5jPtyDl75 — StraJuve (@StraJuve1) 22 giugno 2018

Il Brasile non riesce a segnare ma teniamo pure Douglas Costa in panchina perché sicuramente la partita cambierà!!!! — Ele🇦🇷🇧🇷🇭🇷🇩🇪 (@eeeeleanor11) 22 giugno 2018