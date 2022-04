Brasile, Dani Alves: «Voglio vincere il Mondiale, altrimenti... ruberò la coppa»

Il terzino del Barcellona Dani Alves ha parlato del sogno di vincere il Mondiale con il suo Brasile

Dani Alves, terzino del Barcellona, in una intervista a Sport.es ha parlato del sogno di vincere il Mondiale con il suo Brasile.

ULTIMA OCCASIONE – «Se sarà la mia ultima grande sfida? Non l’ultima, ma è importante per me. Poter provare ancora una volta a vincere… Cercherò di conquistare l’unico trofeo che mi manca, anche se è chiaro che ci sono altre squadre fortissime. Faremo tutto ciò che è alla nostra portata. Il Qatar è un posto che mi piace molto, sono stato campione del mondo con il Barcellona e forse è un segno. Penso che abbiamo una squadra in grado di competere per il titolo, senza dubbio. Abbiamo qualità, è una generazione che unisce esperienza e gioventù. Avremo possibilità. Prima però devo meritarmi la convocazione».

RUBARE LA COPPA – «Va bene anche se vince il mio amico Messi? No, no e assolutamente no. Non darò a nessuno questa opportunità perché voglio vincere io. La Coppa del Mondo deve essere nostra, del Brasile. Faremo di tutto per riuscirci, altrimenti ruberemo il trofeo».