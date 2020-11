L’attaccante del Brasile Richarlison ha commentato l’assenza in verdeoro di Neymar

Richarlison, attaccante dell’Everton e del Brasile, in conferenza stampa ha parlato dell’ennesima assenza in Nazionale per infortunio di Neymar.

«Abbiamo già giocato senza Neymar in Copa America e abbiamo vinto. Ovviamente abbiamo sentito la sua assenza perché è un giocatore di grandissima qualità ed è il leader della squadra, ma abbiamo una base solida e sappiamo già cosa dobbiamo fare, con o senza di lui».