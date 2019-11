Brehme: «Borussia, ti spiego come si batte l’Inter» -VIDEO

L’ex calciatore tedesco Andreas Brehme ha parlato del prossimo match che vedrà impegnate Borussia Dortumd e Inter

La ricetta perfetta per battere la squadra di Conte? Ce l’ha Andreas Brehme, ex calciatore tedesco. Ecco le sue parole.

«Per battere l’Inter il Borussia dovrà mettere sotto pressione la difesa. Per qualsiasi difensore diventa difficile se si viene aggrediti dal primo minuto. Il Borussia avrà la spinta del suo pubblico, a Milano hanno aspettato troppo l’Inter e per questo hanno perso. l’Inter non va sottovalutata, in estate ha fatto grandi acquisti e con la Juventus sta dominando il campionato».