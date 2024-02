Bremer accende il Derby d'Italia: «Inter? Sono dalla parte giusta...»

Bremer a pochi giorni da Inter-Juve accende il Derby d’Italia e a Dazn ha parlato in un’intervista con Matri

Bremer a pochi giorni da Inter-Juve accende il Derby d’Italia di Serie A e a Dazn ha parlato in un’intervista con Matri. Le sue dichiarazioni:

INTER – «Con l’Inter sarà un duello fino alla fine. Fare risultato a Milano non è mai facile. Secondo me chi vince, non vince il campionato però è un passo importante. Se penso mai che avrei potuto giocare all’Inter? No, sono dalla parte giusta».

CONSIGLI CHIELLINI – «Giorgio Chiellini mi ha suggerito di guardare molti video e di conoscere molto bene l’avversario. La Juventus mi aiuta tanto in questo, ho anche una persona in Brasile che mi segue».

DIFENSORI – «Ci sono tanti difensori forti in circolazione, come Van Dijk. Lui è due gradini sopra di me perché ha vinto la Champions e gioca in un campionato tosto come la Premier League. Alla fine, quando un giocatore si ritira, contano solo i trofei vinti, se non hai vinto niente non puoi dire di esser stato il migliore».

ATTACCANTI – «Ci sono attaccanti che non si possono mai lasciare tranquilli, come Osimhen e Lukaku, loro sono di livello internazionale. È importante far “innervosire” l’attaccante, perché poi in pochi rimangono concentrati tutta la partita»

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24