Brentford, Toney indagato per scommesse: il comunicato

Dall’Inghilterra arrivano notizia riguardo a Ivan Toney del Brentford, il giocatore sarebbe stato indagato per presunte scommesse. Il comunicato della società:

«Prendiamo atto della vicenda riguardante Ivan Toney e l’indagine a suo carico indetta dalla Football Association. Il club non diffonderà commenti in proposito»

PAROLE – «Sono a conoscenza della notizia. Ho dato il mio aiuto alla FA con la sua indagine. Non rilascerò alcun commento fino a quando l’indagine non sarà conclusa. Il mio sogno d’infanzia giocare per il mio Paese ai Mondiali»