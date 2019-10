Brescia, infortunio Joronen: le condizioni del portiere finlandese

Brescia, infortunio Joronen: il portiere finlandese non è stato convocato per la sfida contro l’Inter. Ecco le sue condizioni

Brutte notizie per Eugenio Corini che deve rinunciare ad uno dei suo fedelissimi. Il portiere finlandese, Jesse Joronen, non è nella lista dei convocati per la sfida contro l’Inter.

Joronen, infatti, ha subito un colpo nell’allenamento di rifinitura verso la gara contro i nerazzurri e non prenderà parte alla gara: al suo posto giocherà Enrico Alfonso. Storia curiosa poiché Alfonso è un prodotto del vivaio dell’Inter.