Brest PSG: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Roudourou la sfida di Champions League Brest PSG: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Roudourou di Guingamp si giocherà la gara valevole per l’andata dei playoff di Champions League tra Brest PSG. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

BREST (4-3-3): Bizot; Lala, Ndiaye, Chardonnet, Zogbe; Camara, Lees-Melou, Faivre, Del Castillo: Sima, Ajorque. All. Roy.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Lee Kang-In, Fabian Ruiz, Vitinha; Barcola, Dembélé. Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

Orario e dove vederla in tv

Brest PSG si gioca alle ore 18.45 di martedì 11 febbraio l’andata dei playoff di Champions League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. Il canale di riferimento sarà Sky Sport (252). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.