Brozovic: «Mai avuto il numero di Wanda». E Corona gli chiede scusa: oggi il centrocampista croato in tribunale

Marcelo Brozovic ha parlato oggi nell’aula del tribunale in cui si celebra il processo per diffamazione contro Fabrizio Corona, accusato di aver pubblicato nel febbraio 2009 un articolo su una presunta relazione tra Wanda Nara e il centrocampista croato.

La sua testimonianza: «Tutto falso, non ho mai avuto una relazione con la signora Wanda, non ho nemmeno il suo numero di telefono. Quella notizia mi ha provocato molti problemi, soprattutto in famiglia».

Al temine della sua testimonianza, Corona ha voluto rendere dichiarazioni spontanee: «Non è stato il primo sito a pubblicare la storia della relazione amorosa tra Brozovic e Wanda Nara. Era una cosa nota negli ambienti calcistici, lo sapevano tutti , anche i tifosi della curva». Dopo di che Corona si è alzato dal banco degli imputati si è diretto verso il calciatore gli ha stretto la mano chiedendogli scusa: «Mi dispiace».