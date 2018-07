Bruno Peres lascia la Roma, ufficiale il ritorno in Brasile

Bruno Peres lascia la Roma, è ufficiale il trasferimento al Sao Paulo FC in Brasile: i dettagli dell’accordo tra i due club

Bruno Peres lascia la Roma e ritorna in Brasile. L’esterno destro 28enne lascia l’Italia dopo quattro stagioni e fa ritorno nel calcio brasiliano. Ripartirà dal Sao Paulo Fc che nella notte ha ufficializzato attraverso i propri canali web e sui social l’arrivo del terzino Bruno Peres. L’ex Roma e Torino lascia la Serie A dopo quattro anni e una semifinale di Champions League 2017/2018 con la maglia dei giallorossi. Il calciatore si trasferirà al Sao Paulo con la formula del prestito fino a dicembre 2019, al termine del quale la società brasiliana potrà riscattare definitivamente il cartellino del calciatore nato a Sao Paulo nel marzo 1990.

Dopo una parentesi di quattro anni in Italia condita dalle maglie di Torino e Roma, Bruno Peres farà ritorno in Brasile. In carriera ha già vestito le divise dell’Audax, del Bragantino, del Guarani e del Santos dal 2012 al 2014, club da cui il Torino lo ha prelevato nel 2014. L’unico titolo vinto in carriera è la Recopa Sudamericana del 2012.