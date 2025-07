Buchanan Inter, arriva la cessione a titolo definitivo! Accordo da 9 milioni con il Villarreal, i dettagli

Buchanan Inter, arriva la cessione a titolo definitivo per il canadese! Accordo da 9 milioni con il Villarreal, tutti i dettagli

Tajon Buchanan saluta l’Inter e approda al Villarreal a titolo definitivo. L’esterno canadese classe 1999, dopo il prestito dello scorso febbraio, è stato ufficialmente riscattato dal club spagnolo. La notizia, riportata da SportMediaset, parla di un’operazione da 9 milioni di euro, con l’Inter che manterrà una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Una mossa che conferma la volontà del Villarreal di puntare su Buchanan per consolidare la propria rosa in vista della nuova stagione.

Il trasferimento rappresenta la quarta cessione estiva per i nerazzurri, dopo quelle di Valentin Carboni al Genoa, Franco Carboni all’Empoli e Aleksandar Stankovic al Bruges. L’Inter prosegue così nel suo piano di snellimento della rosa e di reperimento di risorse economiche utili per eventuali operazioni in entrata.

Sebbene manchi ancora l’ufficialità da parte del club, la partenza di Buchanan è ormai data per certa. La dirigenza nerazzurra resta attiva anche su altre possibili uscite: tra i nomi in bilico ci sono Sebastiano Esposito e Kristjan Asllani, entrambi in cerca di una nuova collocazione. Anche Mehdi Taremi potrebbe lasciare Milano, con diverse squadre interessate a garantirgli maggiore continuità.

Queste operazioni fanno parte di un più ampio processo di ristrutturazione dell’organico, volto a ottimizzare risorse e costruire una squadra più competitiva per la stagione 2025/2026. Il club milanese valuta ogni mossa con attenzione, bilanciando esigenze finanziarie e obiettivi sportivi, con uno sguardo rivolto anche agli impegni europei. Le prossime settimane si annunciano cruciali per capire il futuro di diversi elementi della rosa e per cogliere nuove opportunità sul mercato.