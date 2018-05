Il Napoli sistemata la panchina, adesso è proiettato sul calciomercato: torna in auge il nome di Areola

Alphonse Areola fa parte della fantastica nidiata francese che vinse il Mondiale Under 20 e che è stata capace di imporsi nei migliori club d’Europa, vedi Pogba, Umtiti, Veretout o Kondogbia. L’estremo difensore in forza al Paris Saint Germain, nelle passate sessioni di compravendite, fu avvicinato al Napoli ma questi rumors di mercato non si sono mai concretizzati in un affare. Adesso, però, l’arrivo di Gianluigi Buffon all’ombra della Torre Eiffel potrebbe cambiare gli scenari.

Carlo Ancelotti conosce Areola per averlo avuto alle sue dipendenze nella stagione 2012/2013 quando sedeva sulla panchina del Paris Saint Germain. Fu proprio lui a farlo esordire in Ligue 1, in Psg-Brest, per poi concedergli la seconda presenza contro il Lorient, all’ultima giornata di campionato. Carletto andò al Real Madrid, Areola in prestito a Lens, Bastia e Villarreal prima di imporsi come titolare allo Stade de France. Con l’arrivo di Gianluigi Buffon, però, rischia seriamente di retrocedere in panchina, stoppando la sua parabola ascendente. Motivo per cui l’ipotesi Napoli è davvero da prendere in considerazione. Rai Sport, inoltre, fa sapere che la società partenopea avrebbe già avviato i contatti con Mino Raiola, agente del portiere, ed Henrique Antero, ds del club francese. Sliding doors in casa Napoli.