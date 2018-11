Buffon ancora lontano dal ritiro. Rinnovo al PSG fino al 2020

Gigi Buffon e PSG, aria di rinnovo: possibile un accordo fino al 2020

Gigi Buffon non si accontenterà di un sol anno al PSG prima di chiudere la carriera, infatti il portiere e il club francese avrebbero deciso di rinnovare il contratto per un altro anno che scadrà nel 2020. Così l’ex juventino, 40 anni il prossimo gennaio, si sente ancora un ragazzino e pronto a continuare la sua carriera: sarà forse l’obbiettivo della coppa di Champions League ad impedirgli di andare in pensione? Sicuramente, finché riuscirà a mantenere gli elevati standard di prestazione, continueremo a vederlo giocare.