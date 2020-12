Buffon: «Questa vittoria mi ripaga da uno 0-3 in Spagna divenuto 1-3 dopo il 90’»

Gigi Buffon parla dopo la vittoria della sua Juve sul Barcellona al Camp Nou. Le parole del portiere bianconero

Ai microfoni di Mediaset, Gigi Buffon ha parlato dopo la grande vittoria della Juve al Camp Nou. Le sue parole.

LA GARA – «Mi emoziono molto. È un’impresa, una partita che ricorderò con tanto piacere. È qualcosa che non capita tutti i giorni. Andando a ritroso ripaga me stesso e la squadra di un famoso 0 a 3 che alla fine terminò 3 a 1 al 93′. Nella vita bisogna lavorare che qualcosa ritorna. Ci siamo presi una rivincita da squadra, e quando dico squadra intendo 30 persone».

PORTA INVIOLATA – «Ho poche occasioni per mettermi in mostra e prendere gol mi dà fastidio, soprattutto in queste platee. Ci tengo a far vedere perché continuo a giocare. La gente non ti vede e pensa perché lo fai. Gioco perché mi diverto, sto bene, penso di essere di aiuto e devo dimostrare di valere ancora».

A DISPOSIZIONE – «Sono a disposizione di tutti. Ho ancora sogni e ambizioni ma mi piace essere di supporto e di aiuto di tutti i ragazzi. Ringrazio Tek che ogni tanto mi lascia il posto. E ringrazio tutto lo staff che ha fiducia in me».

MESSI – «Era già la terza o quarta volta che scambiavano la maglia. Sono maglie un po’ speciali».