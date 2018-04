Il post Juve di Buffon: prima la Russia, poi la Cina

Il portiere della Juventus, dopo la fine del campionato, sarà impegnato tra Russia e Cina. Le ultimissime notizie su Buffon

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus e della Nazionale, sta probabilmente vivendo la sua ultima stagione da calciatore. Il portiere bianconero non vincerà la Champions League dopo l’eliminazione, tra mille polemiche, ai quarti di finale con il Real Madrid, e non andrà al Mondiale a causa dell’eliminazione dell’Italia ai playoff con la Svezia. Un’ultima annata non particolarmente fortunata per il numero 1 che spera di riscattarsi con la vittoria del campionato (sarebbe il settimo consecutivo) e della Coppa Italia (sarebbe la quarta consecutiva).

Buffon, ironia della sorte, andrà comunque al Mondiale. Il portiere ha un accordo con la S7 Airlines, tra le più importanti compagnie aeree russe, che lo ha scelto come testimonial. Il numero 1 dovrà girare uno spot a Mosca tra il 14 e il 16 giugno, in coincidenza con l’inizio della kermesse e potrebbe anche essere in tribuna per Russia–Arabia Saudita, partita inaugurale (anche la FIFA potrebbe inviargli un invito ufficiale). Secondo La Stampa poi, Gigi è atteso da un altro viaggio importante, il 7 giugno in Cina: il portiere è atteso in Cina dal ministro della Cultura, essendo stato individuato come campione simbolo per promuovere il calcio nel Paese. Prima, il 4 giugno, ci sarà probabilmente la sua ultime partita: Italia–Olanda all’Allianz Stadium.