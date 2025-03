Bundesliga, i risultati della 27ª giornata: tre punti per la salvezza per l’Union Berlino, il Borussia Dortmund batte il Mainz

Si è conclusa la 27ª giornata di Bundesliga con la vittoria dell’Union Berlino che ha ottenuto tre punti importanti per la salvezza in trasferta contro il Friburgo, trionfando 2-1 grazie ai gol di Khedira e Ilic, che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Holer per i padroni di casa. Nel match tra Borussia Dortmund e Mainz, i gialloneri hanno vinto 3-1, con Beier autore di una doppietta, mentre Emre Can ha aggiunto un altro gol. Il Mainz ha risposto con Nebel, ma non è riuscito a fermare la superiorità del Dortmund, rimanendo però in zona Champions al quarto posto.

Friburgo-Union Berlino 1-2 (29′ Holer [F], 30′ Khedira, 48′ Ilic)

Borussia Dortmund-Mainz 3-1 (39′ Beier, 42′ Can, 72′ Beier, 76′ Nebel [M])