Bundesliga, i risultati della 33ª giornata: addio di Muller all’Allianz Arena, il Friburgo vede la Champions – VIDEO

Thomas Muller dice addio all’Allianz Arena nella penultima giornata di Bundesliga, l’ultima in casa per i campioni di Germania del Bayern Monaco, che batte il M’Gladbach con i gol di Kane e Olise. Standing ovation per il centrocampista che dopo 25 anni quest’estate saluterà i bavaresi. Nelle altre partite il Friburgo vince e fortifica la quarta posizione: se domani il Borussia Dortmund dovesse perdere contro il Bayer Leverkusen allora i giochi per la Champions League sarebbero fatti.

The Allianz arises as one to bid farewell to their number 25 after 25 years. 👏

There really is only one Thomas Muller.#FCBBMG #Bundesliga pic.twitter.com/u73RAvwK4v

— Flashscore.com (@Flashscorecom) May 10, 2025