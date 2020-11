Burdisso: «Ho studiato Conte, per lui vengono prima gli schemi»

Nicolas Burdisso ha parlato dell’idea di gioco di Antonio Conte

Nicolas Burdisso, ex difensore dell’Inter e attualmente d.s. del Boca Juniors, in una intervista a El Pais ha parlato dell’idea di gioco di Antonio Conte.

SCHEMI – «Ho studiato molto Conte perché quando ero all’apice della carriera ho dovuto affrontare le sue squadre. Per lui è importante lo schema, l’organizzazione a prescindere dagli elementi. Quando si muove uno, l’altro si deve muovere per sistema, non per concetto. La sua idea è sempre stata la stessa: giocare per fasi, essere aggressivi e con pressione alta, cercando di manovrare da dietro».

ERIKSEN – «Storicamente Conte gioca con tre centrocampisti e questo gli dà molto dinamismo. Ora ha messo Eriksen da trequartista, con due giocatori alle sue spalle e la squadra è un po’ piatta. E’ un problema perché la forza di Conte è sempre stata il centrocampo, con giocatori che si lanciavano tra le linee. Sta mancando un po’ di creatività perché i centrocampisti arretrati (Barella, Vidal o Gagliardini) non hanno grande capacità di arrivare in area avversaria e poi perché stanno mancando le capacità di Eriksen».