BVB, Adeyemi suglio ottavi di Champions: «Per il Lille non sarà facile, ecco come andrà stasera»

Il giocatore del Borussia Dortmund ha parlato alla vigilia dell’andata degli ottavi di Champions contro il Lille. Le parole

Alla vigilia della sfida di stasera contro il Lille al Signal Iduna Park per il match valido gli ottavi di finale della UEFA Champions League, il giocatore del Borussia Dortmund Karim Adeyemi ha parlato della sfida contro i francesi e della finale di Wembley dello scorso maggio contro il Real. A seguire le sue parole

PARTITA – «La scorsa stagione in Champions League è stata sicuramente molto, molto buona. È andato tutto per il verso giusto. Abbiamo tanti ragazzi che erano già lì e che sanno come funziona. Lo stadio oggi brucerà e noi bruceremo sicuramente anche per la partita, cercando di mantenere la porta inviolata e di segnare tanti gol».

LILLE – «So che è una buona squadra. Non sarà una partita facile. Ma per il Lille non sarà facile prendere punti qui perché noi in casa, con il supporto dei tifosi, siamo sempre un po’ più forti».