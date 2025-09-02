Cagliari, le prime parole di Belotti: «Il Cagliari mi ha voluto, è stata una trattativa molto veloce. Sono molto felice di essere qui»

Cagliari, parla Belotti: «Il Cagliari mi ha voluto, è stata una trattativa molto veloce. Sono molto felice di essere qui». Ecco le sue parole

Il Cagliari Calcio ha messo a segno un’operazione di mercato destinata a infiammare i tifosi: l’arrivo in Sardegna di Andrea Belotti, attaccante della nazionale italiana e campione d’Europa con gli Azzurri a Euro 2020. L’accordo, concluso nelle ultime ore della sessione estiva, è stato ufficializzato nella serata di ieri con l’annuncio dell’acquisizione a titolo definitivo. Il “Gallo”, 30 anni, ha firmato un contratto che lo legherà al club rossoblù fino al 30 giugno 2026.

Un’accoglienza da star all’aeroporto di Cagliari Elmas

L’attesa per il nuovo bomber si è trasformata in entusiasmo collettivo nel primo pomeriggio di oggi. Alle ore 15:07, Belotti è atterrato all’aeroporto di Cagliari Elmas, accolto da una folla di tifosi e giornalisti. Cori, sciarpe e applausi hanno fatto da cornice al suo primo contatto con la realtà isolana.

Visibilmente emozionato, l’ex capitano del Torino e già protagonista in Serie A con oltre 100 gol all’attivo, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore del Cagliari

PAROLE – «Il Cagliari mi ha voluto, è stata una trattativa molto veloce. Sono molto felice di essere qui. La grande accoglienza dei tifosi non me l’aspettavo: non mi avevano avvisato che ce ne sarebbero stati così tanti in aeroporto. Speriamo di fare una bella stagione».

Un rinforzo di peso per l’attacco rossoblù

Con l’arrivo di Belotti, il Cagliari si assicura un centravanti di grande esperienza, noto per il suo fiuto del gol, la generosità in campo e la capacità di lottare su ogni pallone. Il tecnico Pisacane, potrà contare su un profilo in grado di dare profondità e concretezza al reparto offensivo.

L’innesto del “Gallo” rappresenta non solo un upgrade tecnico, ma anche un segnale forte delle ambizioni del club per la stagione in corso. La sua leadership, unita alla capacità di essere decisivo nei momenti chiave, potrà rivelarsi determinante nella corsa alla salvezza e, perché no, a traguardi più ambiziosi.