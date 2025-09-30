Cagliari, emergenza in attacco: Belotti ko, ecco chi può guidare l’attacco rossoblù

Cagliari, emergenza in attacco per Pisacane: il gallo Belotti infortunato, ecco chi può guidare l’attacco rossoblù

Il Cagliari si trova ad affrontare un momento delicato sul fronte offensivo. Andrea Belotti, attaccante classe 1993 con un passato importante tra Torino e Roma e attuale punto di riferimento dei rossoblù, ha riportato un grave infortunio al legamento crociato. L’ex “Gallo” rischia di restare lontano dai campi per diversi mesi, costringendo l’allenatore Fabio Pisacane, ex difensore e oggi tecnico del club sardo, a rivedere completamente le proprie strategie in attacco.

Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, la situazione è passata da un reparto offensivo ricco di alternative a una vera emergenza. Con Belotti fuori gioco, l’unica punta centrale a disposizione è Gennaro Borrelli, classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Pescara e arrivato in Sardegna per completare il proprio percorso di crescita.

Borrelli è un attaccante di prospettiva, dotato di fisicità e buona tecnica, ma con caratteristiche differenti rispetto a Belotti. Se l’ex Torino è un centravanti di manovra, abile a proteggere palla e a fare reparto da solo grazie alla sua potenza, il giovane napoletano predilige un gioco più dinamico, con movimenti in profondità e meno predisposizione al lavoro spalle alla porta.

Pisacane dovrà quindi decidere se affidarsi a Borrelli come unica punta o se modificare l’assetto tattico della squadra, adattando il sistema di gioco alle qualità del classe 2000. Per il giovane attaccante si tratta di un’occasione importante: finora ha trovato poco spazio, ma la prossima trasferta potrebbe rappresentare la sua grande chance per dimostrare il proprio valore.

La sfida non riguarda soltanto Borrelli, ma anche lo stesso Pisacane, chiamato a mantenere equilibrio e incisività offensiva nonostante l’assenza del suo bomber più esperto. La scelta su come schierare la squadra avrà un impatto decisivo sullo sviluppo del gioco rossoblù e sul rendimento nelle prossime settimane.

Il Cagliari, dunque, si affida al talento e alla voglia di emergere di Gennaro Borrelli, mentre il tecnico dovrà dimostrare capacità di adattamento e lucidità tattica. L’imminente trasferta sarà un banco di prova cruciale per entrambi.