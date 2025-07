Cagliari, battuta la concorrenza di Verona e Lecce per Borrelli: arriva a parametro zero dal Brescia

Cagliari, ecco Borrelli: battuta la concorrenza di Hellas Verona e Lecce per il centravanti svincolatosi dal Brescia

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Cagliari ha vinto la concorrenza di Verona e Lecce nella corsa a Gennaro Borrelli, attaccante classe 1999, reduce dall’esperienza al Brescia e svincolato dopo il fallimento della società lombarda. La chiusura dell’operazione è ormai imminente: il giocatore arriverà a parametro zero e firmerà un contratto triennale non appena saranno limati gli ultimi dettagli, presumibilmente entro giovedì, giorno fissato per il raduno ad Assemini.

Decisivo, nella buona riuscita dell’affare, è stato il lavoro dietro le quinte del direttore sportivo Angelozzi, che conosce bene Borrelli dai tempi di Frosinone, dove il centravanti ha militato nelle stagioni 2022 e 2023 proprio sotto la gestione tecnica del dirigente.

Borrelli è una prima punta dal fisico imponente (194 cm), capace di offrire un’alternativa a Piccoli o di giocarci accanto, vista la mobilità del capocannoniere rossoblù della scorsa stagione. Nell’ultimo campionato di Serie B, ha totalizzato 34 presenze con il Brescia, segnando 6 gol e fornendo 2 assist, a cui si aggiunge una rete in Coppa Italia.

Intanto il mercato dei sardi resta in fermento. Per rinforzare le fasce offensive, il nome in cima alla lista è quello di Fadera del Como, esterno mancino tecnico e rapido. A centrocampo si seguono due piste più complicate: Tommaso Pobega, rientrato al Milan dopo il prestito al Bologna, e Michael Folorunsho, reduce da un’esperienza alla Fiorentina. Entrambi sono però molto richiesti in Serie A.

Più percorribili sembrano le strade che portano a Pessina o Mazzitelli, che restano sotto osservazione. In uscita, Obert è seguito da club belgi, mentre il Paok Salonicco non ha ancora soddisfatto le richieste per Razvan Marin. In porta, Sherri è a un passo dal Frosinone e Radunovic potrebbe restare come vice di Caprile.

Infine, buone notizie anche dal fronte tifosi: la campagna abbonamenti ha già raggiunto quota 10.000 tessere, con l’obiettivo di confermare le 13.500 della scorsa stagione. La presentazione ufficiale della squadra è prevista per il 5 agosto nella suggestiva cornice dell’area archeologica di Tharros.