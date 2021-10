Cagliari, Caceres: «Pronti per la Samp, è il momento di rifarci»

Martin Caceres ha commentato la sfida che attende il suo Cagliari. Le parole dell’uruguaiano in vista della Samp

Martin Caceres ha commentato la sfida che attende il Cagliari contro la Sampdoria. Le parole del difensore uruguagio a centotrentuno.com.

«Anche noi uruguagi siamo pronti per la sfida con la Sampdoria, dobbiamo esserlo nonostante il lungo viaggio. Sia per l’Uruguay che per il Cagliari arriva il periodo migliore per provare a rifarci».