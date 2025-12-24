Cagliari, come sta Borrelli? Segnali positivi: possibile ritorno già contro il Torino! Gli aggiornamenti

Cagliari, ecco come procede il recupero di Borrelli: indicazioni incoraggianti verso il Torino, le ultimissime

La Serie A entra nel vivo anche durante il periodo natalizio, con uno dei turni più intensi della stagione ormai alle porte. Il Cagliari continua a lavorare senza pause in vista della delicata trasferta contro il Torino, valida per la 17ª giornata del campionato. La sfida, in programma sabato 27 dicembre alle 15:00 allo stadio “Grande Olimpico Torino”, rappresenta un passaggio cruciale per le ambizioni dei rossoblù.

Seduta mattutina al CRAI Sport Center Ad Assemini, la squadra di Fabio Pisacane ha sostenuto un allenamento mattutino incentrato su tattica e rapidità. L’obiettivo è arrivare alla gara con i granata nella miglior condizione possibile, dando continuità ai segnali positivi delle ultime settimane. La sessione ha previsto esercitazioni mirate sulla fase difensiva e sulla costruzione del gioco, aspetti fondamentali per provare a mettere in difficoltà una delle retroguardie più solide del campionato.

Buone notizie dall’infermeria: Borrelli in recupero Il sorriso di giornata arriva dal reparto offensivo. Gennaro Borrelli continua a migliorare e anche oggi ha svolto parte del lavoro con il gruppo, confermando i progressi degli ultimi due giorni. La sua convocazione per la gara di sabato appare sempre più probabile: un rientro importante per Pisacane, che potrebbe così contare su una soluzione in più per dare peso e alternative negli ultimi metri.

