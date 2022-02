Cagliari, Cragno: «Ci stiamo tirando fuori da una situazione difficile»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alessio Cragno, portiere del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo esterno dei rossoblù sul Torino

Alessio Cragno, portiere del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN a seguito del match contro il Torino.

MIGLIORAMENTI – «Stiamo raccogliendo quello che ci serve per tirarci fuori da questa situazione dalla quale ci siamo messi da soli. Quando finisci il girone d’andata con 10 punti per salvarti devi fare qualcosa di straordinario e andare a prendere punti in partite difficili in cui sulla carta sei sfavorito».

PARATE – «Non hai tempo per decidere cosa fare, la palla parte e tu cerchi di prenderla. Sono contento che sia servito per portarsi a casa i tre punti».

