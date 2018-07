Cagliari ecco Bradaric, domani visite mediche per il croato

Il Cagliari verserà 6 milioni di euro nelle casse del Rijeka per mettere a disposizione di Maran il centrocampista Filip Bradaric

Dopo Darjo Srna, il Cagliari si prepara ad accogliere in rosa un altro elemento croato. Si tratta, questa volta, di Filip Bradaric .Classe 1992 di proprietà del Rijeka (contratto in scadenza nel giugno del 2020, arriverà in Italia per la cifra di 6 milioni di euro. Il Bordeaux di milioni ne offriva 7, ma è stata decisiva la volontà del giocatore a preferire la Serie A alla Ligue 1.

Bradaric ha fatto parte della spedizione croata ai Mondiali di Russia 2018, collezionando 25 minuti in campo nel match contro l’Islanda. Nell’ultima stagione in patria ha invece collezionato 42 presenze, 3 goal e 7 assist. Il croato è un giocatore di piede destro, capace di adattarsi sia ad un centrocampo a 4 che ad un centrocampo a tre. Preferisce però sempre la posizione centrale viste le caratteristiche fisiche (186 cm). Un’arma in più a disposizione di Maran che ora, forse, potrà lasciar andare a cuor leggere quel Niccolò Barella che tanto piace all’Inter.