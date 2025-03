Cagliari Genoa, comincia il countdown per il match! Ecco il punto e le ultime in casa rossoblù

Cagliari Genoa, è iniziato il countdown per la partita di Serie A! Ecco il punto e le ultimissime in casa rossoblù

Manca pochissimo all’importante match della ventottesima giornata di Serie A che vedrà come protagoniste questa sera il Cagliari e il Genoa all’Unipol Domus. Sarà una partita con un clima decisamente rovente, vista l’importanza e la pesantezza dei punti in palio in chiave salvezza.

In casa rossoblù sono due i giocatori che dovranno prestare massima attenzione in merito alla propria situazione disciplinare. Si tratta di Răzvan Marin e Yerry Mina, che risultano diffidati e in caso di altro cartellino giallo salterebbero la partita contro la Roma rivitalizzata da Claudio Ranieri.