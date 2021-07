Cagliari, Godin: «Non ho ricevuto nessuna offerta. In testa solo il Cagliari»

Diego Godin ha parlato della sua situazione complicata con il Cagliari, ribadendo la volontà di non lasciare

Diego Godin non ha alcuna intenzione di mollare la presa e rinunciare al Cagliari. A dichiararlo è proprio il difensore rossoblù che, intervenuto alla trasmissione uruguaiana 2 de punta, ha chiarito le sue intenzioni in questa intricata faccenda con la dirigenza sarda.

«Ho un altro anno di contratto con il Cagliari, più uno sul quale io prenderò la mia decisione. La prossima settimana torno in Sardegna per il precampionato. La società ha ricevuto un’offerta dalla Russia qualche settimana fa, un’altra dalla Turchia ma io non so niente, non mi ha chiamato nessuno. Nella mia testa c’è solo il Cagliari, questa è la verità dei fatti».

