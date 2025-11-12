Infortunio Deiola, le condizioni del centrocampista in vista della ripresa del campionato: Pisacane spera in una cosa

Infortunio Deiola, le condizioni del centrocampista del Cagliari continuano a preoccupare in casa sarda. Ecco come sta il giocatore.

Alessandro Deiola sta approfittando della sosta per le Nazionali per lavorare sul proprio recupero fisico e superare l’infortunio Deiola che lo tiene lontano dai campi da gioco da alcune settimane. Il centrocampista classe 1995, pilastro del Cagliari sia dentro che fuori dal campo, ha dovuto rinunciare alle ultime partite di campionato a causa di un problema muscolare che ha limitato le sue possibilità di scendere in campo.

Durante questo periodo di pausa, lo staff medico e atletico del Cagliari ha monitorato quotidianamente i progressi del giocatore, cercando di garantire un ritorno sicuro senza rischi di ricadute. L’obiettivo del club è chiaramente quello di riportare Deiola a disposizione nel miglior modo possibile, così da poter contare su di lui per i prossimi impegni cruciali della stagione.

Il rientro del centrocampista è atteso con grande interesse soprattutto in vista della prossima sfida contro il Genoa, guidato da Daniele De Rossi, in programma all’Unipol Domus. Questo incontro rappresenta uno scontro diretto di vitale importanza per la corsa salvezza, e la presenza di Deiola potrebbe rivelarsi determinante per la solidità del reparto di centrocampo. La duttilità del giocatore, in grado di ricoprire sia il ruolo di mezzala sia quello di mediano, rende la sua assenza particolarmente pesante, limitando le rotazioni e le alternative tattiche di Fabio Pisacane.

Oltre al contributo tecnico, l’infortunio di Deiola pesa anche a livello motivazionale. Il centrocampista sardo è infatti uno dei punti di riferimento dello spogliatoio, un leader silenzioso che garantisce equilibrio e senso di responsabilità nei momenti decisivi della stagione. Nella passata stagione, la sua capacità di farsi trovare pronto nelle situazioni più delicate ha rappresentato un elemento chiave per il Cagliari, e anche in questo campionato 2025/2026 Pisacane considera Deiola un tassello imprescindibile per la squadra.

Il ritorno di Alessandro è quindi atteso con fiducia. Il giocatore è determinato a recuperare al meglio e a ritrovare la continuità che lo ha sempre contraddistinto. La sua presenza contro il Genoa potrebbe fare la differenza in una sfida che ha un peso specifico enorme nella lotta per la permanenza in Serie A. Lo staff tecnico e medico continuerà a seguire attentamente i progressi del centrocampista, garantendo un rientro graduale e sicuro, con l’obiettivo di ridurre al minimo il rischio di ricadute e massimizzare l’impatto sul campo.

L’infortunio di Deiola, dunque, resta una delle principali attenzioni del Cagliari in questa fase di stagione, con l’intero ambiente che spera di riabbracciare quanto prima uno dei suoi giocatori più rappresentativi.