Cagliari in ansia per Folorunsho: tutte le ultimissime novità sul recupero per la sfida col Torino

Cagliari in apprensione per Folorunsho: le ultime sul recupero in vista del Torino. Tutti i dettagli

Il pareggio contro il Pisa ha lasciato al Cagliari sensazioni contrastanti: la gioia per il gol ritrovato e, allo stesso tempo, una forte apprensione per le condizioni di Michael Folorunsho. Come riportato da L’Unione Sarda, l’attenzione in casa rossoblù è ora tutta sul centrocampista classe 1998, arrivato sull’isola per dare fisicità e profondità alla squadra di Fabio Pisacane.

Lo scontro e la paura: cosa è successo

Le immagini provenienti dalla Domus hanno fatto trattenere il fiato a tutti. Dopo aver segnato con un colpo di testa perfetto, che ha interrotto un digiuno di quasi seicento giorni, Folorunsho è finito violentemente contro il palo della porta. I suoi novanta chili si sono scaricati sulla struttura metallica, con l’impatto concentrato tra caviglia e tibia destra.

Nonostante il dolore evidente, mascherato solo in parte dall’adrenalina del gol, il centrocampista ha provato a restare in campo. Ma dopo tre minuti il fastidio è diventato insostenibile, costringendolo a richiedere l’intervento del responsabile medico Marco Scorcu.

Cauto ottimismo: il piano per recuperarlo in vista del Torino

La scena è stata dura da vedere, ma le prime indicazioni provenienti dal Crai Centro di Assemini lasciano spazio alla speranza. Si parla di un trauma contusivo-distorsivo, ma Folorunsho è stato visto camminare senza particolari difficoltà.

Le prossime 48 ore saranno dedicate al riposo assoluto e al monitoraggio costante, con l’obiettivo di rimetterlo in condizione per la trasferta di sabato contro il Torino.

Per il Cagliari, Folorunsho è diventato un elemento imprescindibile: un centrocampista completo, capace di muoversi sulla sinistra, inserirsi come seconda punta e dare energia alle ripartenze. Ora che ha ritrovato anche il gol, i rossoblù sperano di non doverne fare a meno proprio nel momento più delicato della stagione.

