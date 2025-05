Cagliari, infortunio Mina: novità per il Venezia, il report ufficiale

Le ultime sulle condizioni fisiche di Yerri Mina, calciatore del Cagliari, in vista del prossimo impegno dei rossoblù. I dettagli

Arrivano novità importanti sulle condizioni fisiche di Yerri Mina in vista di Cagliari-Venezia di Serie A. Di seguito il report del club rossoblù.

REPORT – «La squadra si è allenata questo pomeriggio al CRAI Sport Center per iniziare a preparare la gara contro il Venezia, l’ultimo match casalingo del campionato di Serie A 2024-25 (i biglietti). Prima parte dedicata all’attivazione, poi esercitazioni tecniche e dedicate allo sviluppo del possesso. A seguire due gruppi: lavoro aerobico per i calciatori più impegnati nell’ultima partita, per gli altri serie di partitelle e conclusioni a rete.

Lavori personalizzati per Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Florinel Coman e Jakub Jankto.

Domani, martedì 13, nuovo allenamento fissato al mattino».