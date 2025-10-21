Mina Cagliari, l’infortunio preoccupa molto i sardi: le condizioni del difensore e quando potrebbe rientrare. Ci sono delle buone notizie!

Mina Cagliari: il difensore colombiano sotto osservazione ma ottimista per Verona. Le condizioni del centrale continuano a preoccupare

Archiviata la sconfitta casalinga contro il Bologna, il Cagliari di Fabio Pisacane guarda già avanti. La squadra rossoblù è concentrata sul prossimo impegno di campionato contro l’Hellas Verona, in programma domenica alle 15:00 allo stadio Bentegodi. Una sfida fondamentale per tornare a muovere la classifica e ritrovare fiducia dopo un periodo complicato. Tuttavia, in casa Cagliari l’attenzione resta alta soprattutto sulle condizioni fisiche di Yerry Mina, leader difensivo e figura chiave del gruppo.

Le condizioni di Mina Cagliari

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Mina è ancora sotto la stretta osservazione dello staff medico dopo il problema accusato nella sfida contro il Bologna. Il difensore colombiano, classe 1994, era appena rientrato da un infortunio al polpaccio rimediato contro l’Udinese, ma al 23’ del secondo tempo ha dovuto abbandonare il campo per un fastidio al bicipite femorale della gamba sinistra. Al suo posto è subentrato Zé Pedro.

Le prime valutazioni, però, sembrano incoraggianti: non ci sarebbero lesioni muscolari gravi, e la partecipazione di Mina alla trasferta di Verona non è esclusa. Il giocatore verrà monitorato giorno per giorno, con l’obiettivo di gestire il recupero nel modo più prudente possibile per evitare nuove ricadute. La priorità è garantire la sua piena efficienza nelle prossime settimane, decisive per il cammino del Cagliari in Serie A.

L’importanza di Mina per il Cagliari

La presenza di Yerry Mina è un elemento determinante nell’equilibrio difensivo rossoblù. Con i suoi 195 centimetri e la grande esperienza maturata tra Premier League e Nazionale colombiana, il centrale rappresenta un punto di riferimento imprescindibile sia sul piano tecnico che su quello carismatico. Il suo contributo è fondamentale soprattutto nei duelli aerei e nelle palle inattive, situazioni in cui il Cagliari ha mostrato qualche difficoltà nelle ultime giornate.

Pisacane e il suo staff confidano di recuperarlo in tempo per la delicata trasferta di Verona, dove serviranno compattezza e concentrazione per tornare a fare punti. L'obiettivo è ritrovare quella solidità difensiva che, con Mina al centro del reparto, ha spesso fatto la differenza. La speranza dell'ambiente rossoblù è che il gigante colombiano possa tornare presto a guidare la retroguardia e a trasmettere sicurezza a tutto il gruppo.